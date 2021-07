Виступ російського гурту на Atlas Weekend перекричали українці (відео)

Завершивши виступ, вокаліст гурту промовив зі сцени фразу «Боже, бережи царя», натякаючи на Володимира Путіна

Виступ російського гурту «Wildways» на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам. Ролик реакції українців у YouTube опублікувала користувачка Валерія Куценко.

Завершивши виступ, вокаліст гурту промовив зі сцени фразу «Боже, бережи царя», натякаючи на Володимира Путіна. Від глядачів у відповідь отримав: «Путін-х*йло».

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

Співак Анатолій Борисов не звернув на це уваги та подякував гостям, що ті прийшли їх послухати. Росіянин сказав, що «Wildways» дуже скучили за живими виступами.

Нагадаємо, що російський рок-гурт «Wildways» був створений у Брянську у вересні 2009 року. Спочатку хлопці називали себе «Sarah Where Is My Tea», а в 2014-му гурт отримав остаточну назву. Наразі вони випустили чотири повноформатні альбоми, чотири міні-альбоми та 14 синглів.

Співають про кохання, порушують тему наркотичної залежності та віри.

Нгадаємо, 8 липня російський співак Валерій Меладзе все ж виступив на Atlas Weekend. Він став «одним із хедлайнерів четвертого дня фестивалю». Організатори вирішили не скасовувати його виступ попри протести громадських організацій та концерт для Лукашенка.

Додамо, що на Atlas Weekend відбулося шоу з використанням тварин зі звуком та світлом. Співачка Тіна Кароль виступила з жовтим пітоном, виконавши пісню «Ніжно».