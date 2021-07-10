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    Депутатка від «Слуг» запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів

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    Останнім часом виконання музики на вулицях поволі перетворилося на дрібненький бізнес, який псує враження про Чернівці, переконана Олена Лис&nbsp; - Депутатка від «Слуг» запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів
    Останнім часом виконання музики на вулицях поволі перетворилося на дрібненький бізнес, який псує враження про Чернівці, переконана Олена Лис 
    Фото: Олена Лис/Facebook

    Олена Лис заявила, що репертуар для лабухів мала б затверджувати громадська комісія при управлінні культури

    Народна депутатка від «Слуги народу» Олена Лис запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів у Чернівцях. Її, зокрема, обурили співи на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської. Вони, як заявила народна обраниця на своїй сторінці у Facebook, псують враження про місто.

    Від деяких «музикантів» вуха складаються трубочкою і стає щиро шкода мешканців будинків, що розташовані тут. На мою думку, настав час регулювати цей вид народної творчості. Підкреслюю, не забороняти, а регулювати», – ідеться у дописі.

    Олена Лис також висловила думку, що репертуар вуличних музикантів мали б затверджувати в мерії.

    «Репертуар вуличних музик повинна, на мою думку, попередньо переглядати громадська комісія при управлінні культури. В Чернівцях є фахівці, які б могли таку роботу проводити. І лише після цього музиканти мали б можливість у певні години з певним репертуаром розважати городян та гостей міста. Думаю, що це був би цілком європейський підхід до цієї теми й городяни сприйняли б це схвально», – написала народна депутатка.

    У коментарях більшість користувачів із думкою народної депутатки погоджуються. Щоправда, є й іронічні зауваження.

    «Так! Тільки затверджений репертуар! Ще вони мають бути в однаковому одязі і ходити строєм!», – написав Владислав Севрюков.

    Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко звернувся до колишнього колеги по фракції нардепа Олександра Юрченка. Корнієнко заявив, що Юрченко має скласти мандат після скандалу з ДТП, яке той скоїв під дією наркотиків.

    Згодом стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.

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    Теги: ДТП музика партії Чернівці Facebook місто Олександр Корнієнко час
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    Депутатка від «Слуг» запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів