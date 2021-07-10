Депутатка від «Слуг» запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів
Олена Лис заявила, що репертуар для лабухів мала б затверджувати громадська комісія при управлінні культури
Народна депутатка від «Слуги народу» Олена Лис запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів у Чернівцях. Її, зокрема, обурили співи на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської. Вони, як заявила народна обраниця на своїй сторінці у Facebook, псують враження про місто.
Від деяких «музикантів» вуха складаються трубочкою і стає щиро шкода мешканців будинків, що розташовані тут. На мою думку, настав час регулювати цей вид народної творчості. Підкреслюю, не забороняти, а регулювати», – ідеться у дописі.
Олена Лис також висловила думку, що репертуар вуличних музикантів мали б затверджувати в мерії.
«Репертуар вуличних музик повинна, на мою думку, попередньо переглядати громадська комісія при управлінні культури. В Чернівцях є фахівці, які б могли таку роботу проводити. І лише після цього музиканти мали б можливість у певні години з певним репертуаром розважати городян та гостей міста. Думаю, що це був би цілком європейський підхід до цієї теми й городяни сприйняли б це схвально», – написала народна депутатка.
У коментарях більшість користувачів із думкою народної депутатки погоджуються. Щоправда, є й іронічні зауваження.
«Так! Тільки затверджений репертуар! Ще вони мають бути в однаковому одязі і ходити строєм!», – написав Владислав Севрюков.
Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко звернувся до колишнього колеги по фракції нардепа Олександра Юрченка. Корнієнко заявив, що Юрченко має скласти мандат після скандалу з ДТП, яке той скоїв під дією наркотиків.
Згодом стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.