Депутатка від «Слуг» запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів

Останнім часом виконання музики на вулицях поволі перетворилося на дрібненький бізнес, який псує враження про Чернівці, переконана Олена Лис

Останнім часом виконання музики на вулицях поволі перетворилося на дрібненький бізнес, який псує враження про Чернівці, переконана Олена Лис

Олена Лис заявила, що репертуар для лабухів мала б затверджувати громадська комісія при управлінні культури

Народна депутатка від «Слуги народу» Олена Лис запропонувала регулювати діяльність вуличних музикантів у Чернівцях. Її, зокрема, обурили співи на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської. Вони, як заявила народна обраниця на своїй сторінці у Facebook, псують враження про місто.

Від деяких «музикантів» вуха складаються трубочкою і стає щиро шкода мешканців будинків, що розташовані тут. На мою думку, настав час регулювати цей вид народної творчості. Підкреслюю, не забороняти, а регулювати», – ідеться у дописі.

Олена Лис також висловила думку, що репертуар вуличних музикантів мали б затверджувати в мерії.

«Репертуар вуличних музик повинна, на мою думку, попередньо переглядати громадська комісія при управлінні культури. В Чернівцях є фахівці, які б могли таку роботу проводити. І лише після цього музиканти мали б можливість у певні години з певним репертуаром розважати городян та гостей міста. Думаю, що це був би цілком європейський підхід до цієї теми й городяни сприйняли б це схвально», – написала народна депутатка.

У коментарях більшість користувачів із думкою народної депутатки погоджуються. Щоправда, є й іронічні зауваження.

«Так! Тільки затверджений репертуар! Ще вони мають бути в однаковому одязі і ходити строєм!», – написав Владислав Севрюков.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко звернувся до колишнього колеги по фракції нардепа Олександра Юрченка. Корнієнко заявив, що Юрченко має скласти мандат після скандалу з ДТП, яке той скоїв під дією наркотиків.

Згодом стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.