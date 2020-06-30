Молода українка стала донором для семи італійців
Родичі жінки дали згоду на донорство органів і врятували сім життів
42-річна українка стала донором органів в Італії. Про це пишуть італійські ЗМІ.
Жінка з України на ім'я Ольга жила в Італії у місті Скафат і працювала в місцевому барі. У неї діагностували аневризму головного мозку. Через цю хворобу жінка померла дуже рано, лише у 42 роки.
Її дочка та найближчі друзі дали згоду на донорство органів, що врятувало життя семи італійцям.
Все сталося в п’ятницю ввечері 26 червня, Ольга погано себе почувала, проте свідомості не втрачала. Її швидко доставили в лікарню в Сарно, потім перевезли в лікарню із кращим медичним обладнанням. Після смерті жінки, 20-річна дочка дала дозвіл на експлантацію її органів.
Відомо, що у жінки медики вилучили такі органи, які врятували життя іншим пацієнтам:
- Серце
- Печінку (вона була пізніше розподілена між двома лікарнями та відповідно – двома хворими)
- Легені
- Нирки (вони теж були розподілені між двома різними лікарнями та двома хворими)
- Рогівку ока.
Та в цій історії стався неприємний факт, про який не пишуть італійські ЗМІ, але повідомляють українські. У Ольги в лікарні зникли у мобільний телефон, два перстені, ланцюжок та браслет померлої. Ймовірно, цінностей не стало, коли лікарі намагалися врятувати їй життя, готуючи до екстреної операції. Про це повідомила Іоланда Джакумбі, адвокат сім’ї Ольги.