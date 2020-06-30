  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Молода українка стала донором для семи італійців

    • Розсилка
    <span>Ольга, яка врятувала життя для семи італійців</span> - Молода українка стала донором для семи італійців
    Ольга, яка врятувала життя для семи італійців

    Родичі жінки дали згоду на донорство органів і врятували сім життів

    42-річна українка стала донором органів в Італії. Про це пишуть італійські ЗМІ

    Жінка з України на ім'я Ольга жила в Італії у місті Скафат і працювала в місцевому барі. У неї діагностували аневризму головного мозку. Через цю хворобу жінка померла дуже рано, лише у 42 роки.

    Її дочка та найближчі друзі дали згоду на донорство органів, що врятувало життя семи італійцям.

    Все сталося в п’ятницю ввечері 26 червня, Ольга погано себе почувала, проте свідомості не втрачала. Її швидко доставили в лікарню в Сарно, потім перевезли в лікарню із кращим медичним обладнанням. Після смерті жінки, 20-річна дочка дала дозвіл на експлантацію її органів.

    Відомо, що у жінки медики вилучили такі органи, які врятували життя іншим пацієнтам:

    1. Серце
    2. Печінку (вона була пізніше розподілена між двома лікарнями та відповідно – двома хворими)
    3. Легені
    4. Нирки (вони теж були розподілені між двома різними лікарнями та двома хворими)
    5. Рогівку ока.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Молода українка стала донором для семи італійців
    Молода українка стала донором для семи італійців
    Молода українка стала донором для семи італійців

    Та в цій історії стався неприємний факт, про який не пишуть італійські ЗМІ, але повідомляють українські. У Ольги в лікарні зникли у мобільний телефон, два перстені, ланцюжок та браслет померлої. Ймовірно, цінностей не стало, коли лікарі намагалися врятувати їй життя, готуючи до екстреної операції. Про це повідомила Іоланда Джакумбі, адвокат сім’ї Ольги.

    медицина Італія смерть українці лікарня хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ