Молода українка стала донором для семи італійців

Ольга, яка врятувала життя для семи італійців

Ольга, яка врятувала життя для семи італійців

Родичі жінки дали згоду на донорство органів і врятували сім життів

42-річна українка стала донором органів в Італії. Про це пишуть італійські ЗМІ.

Жінка з України на ім'я Ольга жила в Італії у місті Скафат і працювала в місцевому барі. У неї діагностували аневризму головного мозку. Через цю хворобу жінка померла дуже рано, лише у 42 роки.

Її дочка та найближчі друзі дали згоду на донорство органів, що врятувало життя семи італійцям.

Все сталося в п’ятницю ввечері 26 червня, Ольга погано себе почувала, проте свідомості не втрачала. Її швидко доставили в лікарню в Сарно, потім перевезли в лікарню із кращим медичним обладнанням. Після смерті жінки, 20-річна дочка дала дозвіл на експлантацію її органів.

Відомо, що у жінки медики вилучили такі органи, які врятували життя іншим пацієнтам:

Серце Печінку (вона була пізніше розподілена між двома лікарнями та відповідно – двома хворими) Легені Нирки (вони теж були розподілені між двома різними лікарнями та двома хворими) Рогівку ока.

Та в цій історії стався неприємний факт, про який не пишуть італійські ЗМІ, але повідомляють українські. У Ольги в лікарні зникли у мобільний телефон, два перстені, ланцюжок та браслет померлої. Ймовірно, цінностей не стало, коли лікарі намагалися врятувати їй життя, готуючи до екстреної операції. Про це повідомила Іоланда Джакумбі, адвокат сім’ї Ольги.