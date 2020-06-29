Кількість померлих від Covid-19 у світі перевищила пів мільйона
Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами коронавірусу стали 125 747 осіб
Згідно з даними американського університету Джона Гопкінса, від коронавірусу нового типу Covid-19 в усьому світі померло 500 108 осіб.
Всього інфіковано 10 млн 63 тис. 319 осіб.
Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами Covid-19 стали 125 747 осіб.
На другому місці знаходиться Бразилія (померло 57 070), а на третьому місці антирейтингу розташувалася Велика Британія, де померло 43 634 особи.
Далі йдуть Італія (34 738), Франція (29 781), Іспанія (28 343), Мексика (26 381), Індія (16 095) та Іран (10 508).
Замикає десятку антирейтингу Бельгія, де жертвами Covid-19 стали 9732 людини.
До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.
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Всього42982
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Хворіють22919
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Одужали18934
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Померли1129
Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.