Кількість померлих від Covid-19 у світі перевищила пів мільйона



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Загалом у світі Covid-19 інфіковано 10 млн 63 тис. 319 осіб

Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами коронавірусу стали 125 747 осіб

Згідно з даними американського університету Джона Гопкінса, від коронавірусу нового типу Covid-19 в усьому світі померло 500 108 осіб.

Всього інфіковано 10 млн 63 тис. 319 осіб.

Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами Covid-19 стали 125 747 осіб.

На другому місці знаходиться Бразилія (померло 57 070), а на третьому місці антирейтингу розташувалася Велика Британія, де померло 43 634 особи.

Далі йдуть Італія (34 738), Франція (29 781), Іспанія (28 343), Мексика (26 381), Індія (16 095) та Іран (10 508).

Замикає десятку антирейтингу Бельгія, де жертвами Covid-19 стали 9732 людини.

До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.