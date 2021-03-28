Сотні людей без масок. Московська церква похизувалась коронавірусним молебнем (фото)

Люди стояли у невеликому приміщенні плече до плеча

Люди молилися про припинення епідемії коронавірусу, переконують священнослужителі

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій сьогодні, 28 березня, відслужив літургію. Про це ідеться у повідомленні lavra.ua.

Як стверджують у Лаврі, подію відвідали «тисячі віруючих».

Віряни молилися «про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих», пише видання. При цьому, як видно з оприлюднених фото, люди щільно стояли у невеликому приміщенні без масок. Не одягнули засоби захисту і священнослужителі.

Як відомо, торік ієрархи церкви Московського патріархату демонстративно ігнорували карантин, збираючи натовпи людей у Лаврі та інших храмах, свідомо наражаючи людей на небезпеку захворіти і розносити хворобу далі.

У результаті 13 квітня минулого року київська влада вирішили закрити монастир на карантин у зв'язку зі спалахом інфекції. Після закриття поліція взяла в очеплення Києво-Печерську лавру. Нікого не пускали і не випускали з території.

Предстоятель церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій, як повідомляли різні ЗМІ та джерела, також перехворів на коронавірус.

Московська церква тоді вимагала від уряду відкрити її храми в Україні, бо церква не може існувати без людей.

Нагадаємо, кума Володимира Путіна та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко презентувала свій авторський проєкт «Паломница». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

У серіалі «Паломница» знялись відвертий українофоб Борис Корчевніков. Він є гендиректором телеканалу «Спас», який пов’язаний із Російською православною церквою і який транслюватиме новий телепродукт Марченко.