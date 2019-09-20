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    Моряк Чуліба після 10 місяців розлуки побачив собаку Джессі (відео)

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    <p>Моряк взяв Джессі на руки під час зустрічі</p> - Моряк Чуліба після 10 місяців розлуки побачив собаку Джессі (відео)

    Моряк взяв Джессі на руки під час зустрічі

    Джессі була дуже рада зустрічі з моряком

    Український моряк Сергій Чуліба, звільнений з російського полону, зустрівся з собакою Джессі, який був разом з ним під час захоплення кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

    Відео поширив у Facebook адвокат моряків Микола Полозов.

    «Український військовий моряк Сергій Чуліба і його собака Джессі зустрілися після майже 10 місяців розлуки. Всіх причетних до цієї події вітаю!» - написав Полозов.

    Як відомо, собака після арешту моряків перебувала у Керчі із прикордонниками, а влітку цього року її відвезли в Херсонську область. Батько моряка Чуліби розповів, що Джессі подружилась з котами.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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