Моряк Чуліба після 10 місяців розлуки побачив собаку Джессі (відео)



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Моряк взяв Джессі на руки під час зустрічі

Джессі була дуже рада зустрічі з моряком

Український моряк Сергій Чуліба, звільнений з російського полону, зустрівся з собакою Джессі, який був разом з ним під час захоплення кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Відео поширив у Facebook адвокат моряків Микола Полозов.

«Український військовий моряк Сергій Чуліба і його собака Джессі зустрілися після майже 10 місяців розлуки. Всіх причетних до цієї події вітаю!» - написав Полозов.

Як відомо, собака після арешту моряків перебувала у Керчі із прикордонниками, а влітку цього року її відвезли в Херсонську область. Батько моряка Чуліби розповів, що Джессі подружилась з котами.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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