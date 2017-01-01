Московська церква офіційно визнала «ікону терористів» «ЛНР»

Українська православна церква Московського патріархату перевела ікону, яка є символом так званої боротьби терористів на Луганщині, до всецерковних

Під час засідання Синод Української православної церкви Московського патріархату затвердив для загальноцерковного шанування Луганську ікону Божої Матері, яка зберігається у Свято-Петропавлівському кафедральному соборі Луганська. Про це повідомив в Facebook Олександр Чернов. «Місцевошанована на території Лугансько-Алчевської єпархії з



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Українська православна церква Московського патріархату перевела ікону, яка є символом так званої боротьби терористів на Луганщині, до всецерковних

Під час засідання Синод Української православної церкви Московського патріархату затвердив для загальноцерковного шанування Луганську ікону Божої Матері, яка зберігається у Свято-Петропавлівському кафедральному соборі Луганська.

Про це повідомив в Facebook Олександр Чернов.

«Місцевошанована на території Лугансько-Алчевської єпархії з 1998 року ікона Божої Матері «Луганська» — переведена в розряд всецерковних шанованих ікон. З відповідними „Днями шанування» тощо. З 2014 року ця ікона є одним з, якщо не основним «Божим охоронним лейблом» у боротьбі ОРЛОвців проти України і за «русскій мір» на Луганщині», — повідомив він.



«І ось в столичному Києві цей «вражий лейбл» – вільно отримує статус шанованого в церквах конфесії по всій території України!», – обурюється автор поста.

Як повідомили раніше російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.





До слова, декілька днів тому у селі Острівець Городенківського району Івано-Франківської області відбулися збори села, під час яких було вирішено перейти громадою від Московського до Київського патріархату