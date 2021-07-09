Вибори у Молдові: експрезидент Додон вивів прихильників на протест

Додон пригрозив, що провокатори у день голосування «будуть купатися у Дністрі»

Члени виборчого блоку ПКРМ-ПСРМ (Партія комуністів Республіки Молдова – Партія соціалістів Республіки Молдова) протестують біля будівлі Вищої судової палати, яка сьогодні має переглянути рішення Апеляційної палати Кишинева про зменшення числа дільниць для голосування громадян Молдови з Придністров'я з 41 до 12.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», на протесті присутній лідер соціалістів, експрезидент Ігор Додон. Раніше він назвав рішення Апеляційної палати «узурпацією влади» та «злочином проти демократії».

Додон підкреслив, що закриття дільниць для жителів Придністров’я – є обмеженням їхніх виборчих прав. Він також пригрозив, що провокатори у день голосування «будуть купатися у Дністрі».

Додон також пообіцяв, щоб «всі 40 ділянок (для жителів Придністров'я – ред.) працюватимуть».

Нагадаємо, 8 липня Апеляційна палата Кишинева за заявою партії «Платформа Гідність і правда» прийняла рішення, яким зобов'язала ЦВК зменшити число виборчих дільниць для жителів Придністров'я з 41 до 12.

До слова, за результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.