Милованов спростував інформацію про зміну керівництва «Нафтогазу»



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Милованов заявив, що в словах Оржеля «є певна неправда»

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов спростував заяви міністра енергетики Олексія Оржеля про те, що керівництво НАК Нафтогаз буде змінено.

Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

Милованов заявив, що в словах Оржеля «є певна неправда» або його неправильно зрозуміли.

Міністр запевнив, що уряд не має наміру найближчим часом змінювати ні керівництво Нафтогазу, ні членів наглядової ради.

«Конкретно по Нафтогазу немає ніяких змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли або перекручено. Щодо Нафтогазу ніякого процесу немає. Ні по наглядовим радам, ні по керівництву», — сказав Милованов.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує змінити керівництво стратегічних компаній, в тому числі НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго», і оновити їхні наглядові ради.

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував заяви міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля про зміну керівництва державних компаній.