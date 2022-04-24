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    Москва та Київ працюють над спільною декларацією. Деталі від МЗС Туреччини

    Уже другий місяць в Україні триває повномасштабна війна, розв&rsquo;язана путінською Росією - Москва та Київ працюють над спільною декларацією. Деталі від МЗС Туреччини
    Уже другий місяць в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана путінською Росією
    фото: depositphotos

    Остаточне рішення за Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським

    Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни в Україні. Про це повідомляє турецька газета «Сабах», яку цитують українські інформагенції.

    «У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях», – заявив міністр Чавушоглу.

    Турецьке видання зазначило, що розробляється всеосяжний текст, а також працює закулісна дипломатія.

    Водночас, за словами Чавушоглу, остаточне рішення – за президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», під час великої прессконференції 23 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що з самого початку наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації. Бо вважає, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – це не дасть бажаного результату.

    На думку Зеленського, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Москва та Київ працюють над спільною декларацією. Деталі від МЗС Туреччини