Москва та Київ працюють над спільною декларацією. Деталі від МЗС Туреччини
Остаточне рішення за Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни в Україні. Про це повідомляє турецька газета «Сабах», яку цитують українські інформагенції.
«У цьому процесі існує проєкт спільної декларації. Наголос зроблений на неупередженості, безпеці та гарантіях», – заявив міністр Чавушоглу.
Турецьке видання зазначило, що розробляється всеосяжний текст, а також працює закулісна дипломатія.
Водночас, за словами Чавушоглу, остаточне рішення – за президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомляв «Главком», під час великої прессконференції 23 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що з самого початку наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації. Бо вважає, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – це не дасть бажаного результату.
На думку Зеленського, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.