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    Події в Україні

    Росіяни утримують полонених українських вояків у колоніях загального режиму

    Полонених у Росії кинули за грати - Росіяни утримують полонених українських вояків у колоніях загального режиму
    Полонених у Росії кинули за грати
    фото з відкритих джерел

    За полоненими наглядають тюремники та ув’язнені

    Військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

    Українські захисники, які потрапили в полон до окупантів, перебувають у Ростовській області у звичайних колоніях. Це колонія загального режиму №1 у місті Звєрєво, а також аналогічна колонія № 12 у Кменську-Шахтинському. Місто розташоване поблизу російсько-українського кордону.

    «Півтора місяці тому звідти виселили постояльців. Їх перевезли до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув'язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених на полі бою українських солдатів. Примітно, що їх охороняють співробітники ФСВП, тобто російські тюремники. Крім них наглядом займається частина ув'язнених, яких залишили на підсобних роботах. Офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених – як цього вимагає міжнародна ковенція – не було», – розповів журналіст.

    Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого та в яких умовах ті перебувають.

    Читайте також: Курорт для вбивць. Як Україна облаштує табори для російських полонених
    Теги: росія окупанти війна полон колонія Україна журналіст місто окупація #stoprussia
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    Росіяни утримують полонених українських вояків у колоніях загального режиму