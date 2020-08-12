Зеленський зустрівся з відмінниками за результатами ЗНО



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Зеленський привітав відмінників ЗНО з успішним складанням тестів

Президент України привітав всіх з Днем молоді

Президент України особисто зустрівся із випускниками, які отримали найвищі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні і привітав їх з Днем молоді. Про це він написав у своєму Twitter.

Зустрівся з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні й дуже точно розуміють вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчись! Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України. З Днем молоді вас! Україна – це ти. Пишаємося! pic.twitter.com/8cU8AR0WiS — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2020

«Найкращі з найкращих! Зустрівся з випускниками, котрі набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчись», - зауважив президент.

Водночас, зі свого боку глава держави пообіцяв, що його політсила і влада в країні зробоять все, щоб майбутні спеціалісти стали надійною опорою України майбутнього.

«З Міжнародним днем молоді вас», - написав Зеленський.

Нагадаємо, на основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось майже 400 тис. осіб, з них на «відмінно» її склали 447 учасників.

Як раніше писав «Главком», освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури. Про це на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

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