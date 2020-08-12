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    Політика

    Зеленський зустрівся з відмінниками за результатами ЗНО

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    Зеленський привітав відмінників ЗНО з успішним складанням тестів - Зеленський зустрівся з відмінниками за результатами ЗНО
    Зеленський привітав відмінників ЗНО з успішним складанням тестів

    Президент України привітав всіх з Днем молоді

    Президент України особисто зустрівся із випускниками, які отримали найвищі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні і привітав їх з Днем молоді. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Найкращі з найкращих! Зустрівся з випускниками, котрі набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним – вчись», - зауважив президент.

    Водночас, зі свого боку глава держави пообіцяв, що  його політсила і влада в країні зробоять все, щоб майбутні спеціалісти стали надійною опорою України майбутнього.

    «З Міжнародним днем молоді вас», - написав Зеленський.

    Нагадаємо, на основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось майже 400 тис. осіб, з них на «відмінно» її склали 447 учасників.

    Як раніше писав «Главком», освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури. Про це на засіданні Спілки ректорів вищих навчальних закладів України сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

     

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