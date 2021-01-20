  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19

    • Розсилка
    В Україні за минулу добу виявлено 4 383 хворих на коронавірус - МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19
    В Україні за минулу добу виявлено 4 383 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована у Києві і ще чотирьох областях

    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомляє міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях», ‒ поінформував міністр.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • місто Київ – 606 випадків;
    • Вінницька область – 178 випадків;
    • Волинська область – 103 випадки;
    • Дніпропетровська область – 157 випадків;
    • Донецька область – 208 випадків;
    • Житомирська область – 92 випадки;
    • Закарпатська область – 76 випадків;
    • Запорізька область – 423 випадки;
    • Івано-Франківська область – 149 випадків;
    • Київська область – 226 випадків;
    • Кіровоградська область – 39 випадків;
    • Луганська область – 76 випадків;
    • Львівська область – 195 випадків;
    • Миколаївська область – 114 випадків;
    • Одеська область – 223 випадки;
    • Полтавська область – 158 випадків;
    • Рівненська область – 111 випадків;
    • Сумська область – 103 випадки;
    • Тернопільська область – 120 випадків;
    • Харківська область – 335 випадків;
    • Херсонська область – 48 випадків;
    • Хмельницька область – 165 випадків;
    • Черкаська область – 200 випадків;
    • Чернівецька область – 198 випадків;
    • Чернігівська область – 80 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

    Теги: Київ міністр Одещина Київщина Харківщина Запорізька область Facebook хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies