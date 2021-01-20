МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19

В Україні за минулу добу виявлено 4 383 хворих на коронавірус

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована у Києві і ще чотирьох областях

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомляє міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях», ‒ поінформував міністр.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 157 випадків;

Донецька область – 208 випадків;

Житомирська область – 92 випадки;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 423 випадки;

Івано-Франківська область – 149 випадків;

Київська область – 226 випадків;

Кіровоградська область – 39 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Львівська область – 195 випадків;

Миколаївська область – 114 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 158 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 335 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 165 випадків;

Черкаська область – 200 випадків;

Чернівецька область – 198 випадків;

Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.