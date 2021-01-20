МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19
Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована у Києві і ще чотирьох областях
В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Харківській областях. Про це повідомляє міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях», ‒ поінформував міністр.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 606 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 157 випадків;
- Донецька область – 208 випадків;
- Житомирська область – 92 випадки;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 423 випадки;
- Івано-Франківська область – 149 випадків;
- Київська область – 226 випадків;
- Кіровоградська область – 39 випадків;
- Луганська область – 76 випадків;
- Львівська область – 195 випадків;
- Миколаївська область – 114 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 158 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 335 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 165 випадків;
- Черкаська область – 200 випадків;
- Чернівецька область – 198 випадків;
- Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.