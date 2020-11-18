МОЗ назвав три області з найвищим показником захворюваності на Covid-19
Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тисяч осіб
Станом на ранок середи 18 листопада найвищий показник захворюваності на Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тис. осіб, у Житомирській 647, у Сумській 633,9. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (520,7), Івано-Франківській (548,9), Запорізькій (565,9), Волинській (495,5) областях.
Найнижчим цей показник є у Кіровоградській (117,2), Вінницькій (191,2) та Луганській (193,1) областях.
У Києві він становить 454,1, водночас середній показник по Україні - 392,6 на 100 тис. населення.
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Всього570153
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Хворіють300962
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Одужали259079
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Померли10112