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    МОЗ назвав три області з найвищим показником захворюваності на Covid-19

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    Завантаженість лікарень загалом по країні за останні п&rsquo;ять днів становить 53,7% - МОЗ назвав три області з найвищим показником захворюваності на Covid-19
    Завантаженість лікарень загалом по країні за останні п’ять днів становить 53,7%

    Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тисяч осіб

    Станом на ранок середи 18 листопада найвищий показник захворюваності на Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тис. осіб, у Житомирській 647, у Сумській 633,9. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (520,7), Івано-Франківській (548,9), Запорізькій (565,9), Волинській (495,5) областях.

    Найнижчим цей показник є у Кіровоградській (117,2), Вінницькій (191,2) та Луганській (193,1) областях.

    У Києві він становить 454,1, водночас середній показник по Україні - 392,6 на 100 тис. населення.

    Завантаженість лікарень загалом по країні за останні п’ять днів становить 53,7%, у Києві - 54,4% станом на 17 листопада.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      570153
    • Хворіють
      300962
    • Одужали
      259079
    • Померли
      10112
    Нагадаємо, що за минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Також за минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Сумщина лікарня Житомирщина Чернівецька область коронавірус
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