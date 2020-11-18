МОЗ назвав три області з найвищим показником захворюваності на Covid-19

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні п’ять днів становить 53,7%

Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тисяч осіб

Станом на ранок середи 18 листопада найвищий показник захворюваності на Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів у Чернівецькій області становить 648 на 100 тис. осіб, у Житомирській 647, у Сумській 633,9. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (520,7), Івано-Франківській (548,9), Запорізькій (565,9), Волинській (495,5) областях.

Найнижчим цей показник є у Кіровоградській (117,2), Вінницькій (191,2) та Луганській (193,1) областях.

У Києві він становить 454,1, водночас середній показник по Україні - 392,6 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні п’ять днів становить 53,7%, у Києві - 54,4% станом на 17 листопада.

Коронавірус в Україні Всього 570153

Хворіють 300962

Одужали 259079

Померли 10112 Копіювати код для вставки

Нагадаємо, що з а минулу добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.