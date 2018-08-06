МОЗ оприлюднив новий перелік препаратів програми «Доступні ліки»
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59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно
Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».
Про це повідомляє прес-служба міністерства у понеділок, 6 серпня.
«Загалом новий перелік препаратів містить 261 торгову назву, що на 22 препарати більше, ніж у минулому реєстрі», - підкреслюється у повідомленні.
Зазначається, що 59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно (з їх переліком можна ознайомитись тут).
«До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній», - повідомили у міністерстві.
Як відомо, урядова програма «Доступні ліки» почала діяти у квітні 2017 року. За час роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів на суму понад 1 млрд грн. Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 7808.
Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.
Раніше повідомлялося, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун схвильована через те, що тисячі людей досі вірять в дієвість гомеопатії та лікують хвороби гомеопатичними препаратами. Вона повідомила, що МОЗ України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків.