МОЗ оприлюднив новий перелік препаратів програми «Доступні ліки»



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59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно

Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».

Про це повідомляє прес-служба міністерства у понеділок, 6 серпня.

«Загалом новий перелік препаратів містить 261 торгову назву, що на 22 препарати більше, ніж у минулому реєстрі», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що 59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно (з їх переліком можна ознайомитись тут).

«До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній», - повідомили у міністерстві.

Як відомо, урядова програма «Доступні ліки» почала діяти у квітні 2017 року. За час роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 млн рецептів на суму понад 1 млрд грн. Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 7808.

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.

Раніше повідомлялося, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун схвильована через те, що тисячі людей досі вірять в дієвість гомеопатії та лікують хвороби гомеопатичними препаратами. Вона повідомила, що МОЗ України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків.