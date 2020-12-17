МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу жителів окупованих територій

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року (ілюстративне фото)

Україна готує національний план щодо вакцинації громадян від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я планують вакцинувати і громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами Степанова, готується національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу, відповідний документ він підпише в п'ятницю.

«Вчора я дав завдання внести деякі змін до цього національного плану. Передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців», – заявив Степанов.

За приблизними підрахунками на непідконтрольній території Донбасу проживає до 3,2 мільйона людей, в окупованому Криму - до 2 млн.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.