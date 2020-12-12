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    Вісім мільйонів доз. COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавіруса

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    Вісім мільйонів доз вакцини Україна отримає безкоштовно (ілюстративне фото) - Вісім мільйонів доз. COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавіруса
    Вісім мільйонів доз вакцини Україна отримає безкоштовно (ілюстративне фото)
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    В межах програми Україна також отримає шприци для ін'єкцій вакцини

    Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцин за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає більше 8 млн. доз вакцини безкоштовно», – написав Ляшко у Facebook.

    Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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