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    Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал

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    Люди старшого віку в Україні отримали найменше щеплень від коронавірусу - Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал
    Люди старшого віку в Україні отримали найменше щеплень від коронавірусу
    Фото: Херсонська Обласна Державна Адміністрація

    На останніх місцях за кількістю щеплених – вікові групи «80+» та «70-79»

    В Україні всього 4-9% людей, старших за 60 років, повністю вакциновані від коронавірусу. Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднив мережевий аналітик з питань пандемії Євген Істребін.

    «Для цих вікових груп найвищі ризики госпіталізацій і смертей, а це означає що можливе повторення ситуації, яка була у березні (пік смертності під час третьої хвилі коронавірусу – «Главком»). Всі нормальні країни літніх людей вакцинували в першу чергу, але тільки не в Україні. І ось тут доречно згадати про Ізраїль. Рівень госпіталізацій нещеплених людей старше 60 років вже досяг піку який був там в січні», – написав Істребін.

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    Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал
    Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал
    Дані: Євген Істребін

    Істребін підкреслив, що всі нормальні країни літніх людей вакцинували в першу чергу, але тільки не в Україні.

    До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

    Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

    За Даними Держслужби статистики, у березні-2021 смертність населення перевищила рівень 2020 року на 34,4%.

    Нагадаємо, МОЗ пояснив, чому варто скоротити інтервал між двома дозами CoronaVac.

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    Теги: вакцинація коронавірус Євген Істребін
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    Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал