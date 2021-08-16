Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал

Люди старшого віку в Україні отримали найменше щеплень від коронавірусу

На останніх місцях за кількістю щеплених – вікові групи «80+» та «70-79»

В Україні всього 4-9% людей, старших за 60 років, повністю вакциновані від коронавірусу. Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднив мережевий аналітик з питань пандемії Євген Істребін.

«Для цих вікових груп найвищі ризики госпіталізацій і смертей, а це означає що можливе повторення ситуації, яка була у березні (пік смертності під час третьої хвилі коронавірусу – «Главком»). Всі нормальні країни літніх людей вакцинували в першу чергу, але тільки не в Україні. І ось тут доречно згадати про Ізраїль. Рівень госпіталізацій нещеплених людей старше 60 років вже досяг піку який був там в січні», – написав Істребін.

Істребін підкреслив, що всі нормальні країни літніх людей вакцинували в першу чергу, але тільки не в Україні.

До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

За Даними Держслужби статистики, у березні-2021 смертність населення перевищила рівень 2020 року на 34,4%.

Нагадаємо, МОЗ пояснив, чому варто скоротити інтервал між двома дозами CoronaVac.

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