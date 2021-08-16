Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провал

Експерт б’є на сполох: із вакцинацією пенсіонерів в Україні повний провалграфіка
На останніх місцях за кількістю щеплених – вікові групи «80+» та «70-79»
В Україні всього 4-9% людей, старших за 60 років, повністю вакциновані від коронавірусу. Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднив мережевий аналітик з питань пандемії Євген Істребін.
«Для цих вікових груп найвищі ризики госпіталізацій і смертей, а це означає що можливе повторення ситуації, яка була у березні (пік смертності під час третьої хвилі коронавірусу – «Главком»). Всі нормальні країни літніх людей вакцинували в першу чергу, але тільки не в Україні. І ось тут доречно згадати про Ізраїль. Рівень госпіталізацій нещеплених людей старше 60 років вже досяг піку який був там в січні», – написав Істребін.
Істребін підкреслив, що всі нормальні країни літніх людей вакцинували в першу чергу, але тільки не в Україні.
До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».
Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.
За Даними Держслужби статистики, у березні-2021 смертність населення перевищила рівень 2020 року на 34,4%.
Нагадаємо, МОЗ пояснив, чому варто скоротити інтервал між двома дозами CoronaVac.
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