МОЗ спростувало інформацію про невиплату зарплат у медуніверситеті ім.Богомольця

У МОЗ зазначили, що розцінюють блокування навчальних корпусів університету як зрив освітнього процесу

Керівництво Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця має законодавчо передбачену можливість здійснювати виплати зарплат та стипендій.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

«На час роботи комісії та відсторонення Катерини Амосової від обов'язків ректора право першого підпису мають проректори НМУ імені О.О. Богомольця, головний бухгалтер, заступник бухгалтера та інші уповноважені особи. Ці питання регулюються Наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 р. за № 1206/21518. Відповідно, уповноважені особи НМУ мають законодавчо передбачену можливість здійснювати усі необхідні виплати з казначейських рахунків Університету. МОЗ України надіслало сьогодні відповідний лист до НМУ ім. О.О. Богомольця", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що при спробах блокування виплат з боку керівництва університету відповідні матеріали будуть передані до правоохоронних органів.

Також у МОЗ зазначили, що мають спільну позицію з Міністерством освіти та науки і розцінюють блокування навчальних корпусів університету як зрив освітнього процесу.

Раніше у ЗМІ та мережі Facebook з'явилися повідомлення, що нібито через відсторонення ректора університету Катерини Амосової від керівництва вишем на час перевірки, будуть заблоковані виплати заробітних плат та стипендій співробітникам та студентам НМУ ім. Богомольця.

Нагадаємо, колектив Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольца оголосили безстроковий страйк.

Напередодні, студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу з понеділка, 26 лютого.

Страйк оголошено у зв’язку з «безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва МОЗ в незалежність та самоврядність» університету.

20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Ректорку відсторонили через те, що студенти стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія».

Згодом Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету.

Цікаво, що днями у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка». Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.