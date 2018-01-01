У Києві студентка-іноземка покінчила життя самогубством

Причиною cамогубства студентки стало непорозуміння з дозволом на проживання в Україні

Першокурсниця Національного медичного інституту імені О. Богомольця Мукадас Насірлаєва вирішила звести рахунки з життям, стрибнувши у Дніпро. Дівчина була громадянкою Туркменістану.

Про це у Facebook повідомив адвокат сім'ї загиблої Ровганбек Розметов.

Студентка пропала ще 30 січня. З того часу велися активні пошуки дівчини, які зрештою привели до відео з камер спостережень метро. З матеріалів видно, як Мукадас Насірлаєва зійшла на станції «Дніпро», йшла вздовж мосту Патона та зістрибнула в річку.

Причиною цього стало непорозуміння з дозволом на проживання в Україні. Працівник інституту, за словами юриста, вчасно не подав документи до Міграційної служби. Відтак за тиждень до самогубства дівчина звернулась до Посольства Туркменістану, де її попросили принести заяву від декана факультету. Однак в інституті відмовились підписувати цей документ.

«Посольство Туркменістану в Україні запропонувало вирішення питання без виїзду Мукаддас України за листом з університету зі сплатою штрафу за порушення режиму перебування в Україні»,– йдеться у повідомленні Ровганбека Розметова.

Розчарована дівчина зателефонувала батькам, які пояснили, що вона зможе ще раз поступити на навчання в разі відрахуванння, або повернутися додому та зробити нову візу.

У день зникнення дівчина ще раз відвідала деканат інституту, після чого скоїла самогубство. Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною трагедії. Правоохороцні встановлюють всі деталі самогубства.