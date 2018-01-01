Самогубство студентки у Києві: заступника декана відсторонили від роботи

У медуніверситеті запевнили, що всіляко сприятимуть правоохоронним органам у розслідуванні зникнення Насірлаєвої

На час розслідування зникнення та самогубства Мукаддас Насірлаєвої із Туркменістану – студентки Національного медуніверситету імені Богомольця – керівництво ВНЗ відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну. [READ_MORE] Про це мовиться у повідомленні



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30 січня у Києві зникла першокурсниця медуніверситету Мукаддас Насірлаєва

У медуніверситеті запевнили, що всіляко сприятимуть правоохоронним органам у розслідуванні зникнення Насірлаєвої

На час розслідування зникнення та самогубства Мукаддас Насірлаєвої із Туркменістану – студентки Національного медуніверситету імені Богомольця – керівництво ВНЗ відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну.

Про це мовиться у повідомленні на офіційному сайті вишу.

Тетяну Тімохіну відсторонили на час розслідування з посади

Напередодні стало відомо, що 30 січня у Києві зникла першокурсниця медуніверситету Мукаддас Насірлаєва, яка після зникнення скоїла самогубство. Адвокат сім'ї загиблої заявив, що дівчина наклала на себе руки через те, що заступник декана ВНЗ постійно відмовляла їй в оформленні документів.

«Заяву заступника декана Тімохіної Т.О. щодо відсторонення задоволено. Відповідний наказ №314 підписано 19 січня 2018 року у зв’язку із проведенням розслідування Солом’янським управлінням поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві щодо обставин зникнення Мукаддас Насірлаєвої», – мовиться у повідомленні ВНЗ.

У медуніверситеті запевнили, що всіляко сприятимуть правоохоронним органам у розслідуванні зникнення Насірлаєвої. Окрім того, у виші триває внутрішня службова перевірка.

Тим часом під медичним університетом імені Богомольця проходить акція у зв'язку з самогубством студентки з Туркменистану Мукаддас Насирлаєвої. Учасники акції звинувачують керівництво університету у корупції.

Фото: Саша Чернова/Громадське

До слова, за фактом зникнення та самогубства Мукаддас Насірлаєвої прокуратура відкрила справу, а в медуніверситеті запевнили, що відрахували студентку на законних підставах та роз’яснили ситуацію.