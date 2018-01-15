Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету

Амосова пояснила ситуацію із зривом ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок1. Стоматологія»

Ректорка Національного медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова прокоментувала своє тимчасове (на два тижні) відсторонення від посади. Вона також пояснила ситуацію щодо зриву ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок1. Стоматологія» зі студентами третього курсу стоматологічного факультету. На своїй сторінці в соціальній



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Катерина Амосова

Амосова пояснила ситуацію із зривом ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок1. Стоматологія»

Ректорка Національного медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова прокоментувала своє тимчасове (на два тижні) відсторонення від посади. Вона також пояснила ситуацію щодо зриву ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок1. Стоматологія» зі студентами третього курсу стоматологічного факультету. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook докладно, з документами Амосова розповіла про те, що передувало зриву іспиту.

«15.01.2018 р. за відсутності затвердженого кошторису НМУ Центр тестування при МОЗ України надіслав Договір про закупівлю послуг з тестування на 2018 рік за договірною процедурою.

В якості обґрунтування монопольного статусу Центр надав лише листи МОЗ і МОН.

25.01.2018 р., спираючись на роз’яснення Державної аудиторської служби НМУ в листі до Центру тестування інформував що «закупівля послуг...» здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

01.02.2018 р. НМУ отримав лист від Центру тестування, де Центр зазначив: «Попри надання Центром тестування всіх необхідних документів як підстави для здійснення закупівлі послуг шляхом переговорної процедури закупівлі, Університетом 26.01.2018 на веб-порталі Уповноваженого органу було оприлюднено закупівлю послуг з використанням процедури відкритих торгів... Пропонуємо відмінити закупівлю послуг шляхом використання відкритих торгів та перейти на закупівлю послуг шляхом застосування переговорної процедури».

02..02.2018 р. НМУ отримав електронною поштою лист від МОЗ за підписом заступника міністра О. В. Лінчевського, в якому було зазначено: «За інформації, наданої Центром тестування... договір укладено не було, незважаючи на неодноразові пропозиції Центру тестування про його укладення».

Далі в листі містилася погроза щодо розриву мого контракту за невиконання пункту 3.1 «Забезпечення проведення навчально-виховного процесу на рівні держстандарту освіти» разом із пунктом 3.22 «зміцнення договірної трудової дисципліни і фінансового стану закладу».

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Якщо це не примус до «договорняка», що це тоді було?

А потім 8-го лютого, на день мого народження, дивного виду чолов’яга приніс пакунок з наручниками, а біля будинку на мене чекали похоронні вінки. Випадково? Не впевнена...».

Нагадаємо, 20 лютого Амосову відсторонили від посади.

Днями у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат по роботі з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тімохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде. Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка».

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.