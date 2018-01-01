Ректора столичного медуніверситету відсторонили від посади, але не через самогубство студентки

Студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13 ВНЗ, для яких не відбувся ліцензійний іспит

Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Як пояснює відомство, за графіком, погодженим МОЗ, 20 лютого 2018 року одночасно по всій країні у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний



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Катерина Амосова відсторонена від посади

Студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13 ВНЗ, для яких не відбувся ліцензійний іспит

Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як пояснює відомство, за графіком, погодженим МОЗ, 20 лютого 2018 року одночасно по всій країні у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів, мав відбутися ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія».

Студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13 ВНЗ, для яких не відбувся ліцензійний іспит.

Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів «Крок», зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту.

МОЗ доручило Центру тестування призначити для студентів-стоматологів НМУ іншу дату іспиту «Крок 1. Стоматологія» впродовж поточного навчального року.

За таких умов студентів, які успішно складуть тест, переведуть на наступний курс.

МОЗ відсторонює від виконання обов'язків ректора Катерину Амосову і створює комісію для всебічного розгляду цієї ситуації, а на час діяльності комісії від виконання обов'язків відсторонюється директор Центру тестування МОЗ Булах І.Є.

Цікаво, що днями у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка».

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.