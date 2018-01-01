Університет Богомольця відрахував Насирлаєву за 12 днів до її самогубства

Студентка була відрахована через порушення міграційного законодавства

У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця пояснили, чому студентка, яка наприкінці минулого місяця скоїла самогубство, була відрахована з вишу 18 січня В університеті зазначили, що Мукаддас Насирлаєва була відрахована через порушення міграційного законодавства, оскільки термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року. «До



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Мост Патона у Києві

Студентка була відрахована через порушення міграційного законодавства

У Національному медичному університеті ім. О. Богомольця пояснили, чому студентка, яка наприкінці минулого місяця скоїла самогубство, була відрахована з вишу 18 січня

В університеті зазначили, що Мукаддас Насирлаєва була відрахована через порушення міграційного законодавства, оскільки термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року.

«До цього часу Насирлаєва не оформила посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу. 18 січня медичний університет повідомив про розірвання контракту з Мукаддас Насирлаєвою на підставі порушення студенткою міграційного законодавства, 24 січня їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету, оскільки ситуація не змінилася», - повідомили у навчальному закладі.

В університеті запевняють, що зацікавлені в тому, щоб всі обставини у цій справі якнайшвидше було встановлено, і закликали ЗМІ уникати будь-яких маніпуляцій щодо зникнення колишньої студентки НМУ до оголошення офіційних результатів слідства.

Раніше повідомлялося, що у Києві порушено кримінальну справу за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану.

За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання в університеті, та непорозуміння із його керівництвом.

Водночас у туркменській діаспорі заявили, що зникла студентка Національного медуніверситету імені Богомольця Муккадас Насирлаєва стрибнула з мосту у Києві після того, як деканат відмовився видати їй заяву, необхідну для продовження посвідки на проживання в Україні.

Столичні водолази проводять роботи з пошуку студентки.