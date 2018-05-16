МОЗ України запідозрив Росію у розповсюдженні фейку про безпечні дози алкоголю

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В українському міністерстві підкреслили, що безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує

У міністерстві охорони здоров’я України спростували інформацію про те, що начебто експерти МОЗ заявили, що вином і пивом не можна отруїтись, і дали «безпечні норми» вживання алкоголю.

«Українські ЗМІ, які поширили це повідомлення, посилаються на російський Телеграм-канал – очевидно, мова йде про російський МОЗ», - заявили у середу, 16 травня, у прес-службі МОЗ України.

У міністерстві підкреслили, що безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує.

«Водночас, існує пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від доз алкоголю. Наприклад, що більше спиртних напоїв ви вживаєте, то вищим стає ризик раку», - повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, у Києві до 1 липня буде введено обмеження на нічний продаж алкоголю в магазинах, на заправках та мережевих торгових центрах.