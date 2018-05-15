Стало відомо, коли в Києві заборонять нічний продаж алкоголю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київрада підготувала новий проект рішення про обмеження нічного продажу алкоголю в магазинах, на заправках і в мережевих торгових центрах

У Києві до 1 липня цього року буде введено обмеження на нічний продаж алкоголю в магазинах, на заправках та мережевих торгових центрах. Про це заявив нардеп від БПП, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

«У Києві це запрацює до 1 липня. Ми зареєстрували проект рішення і запропонували всім фракціям міськради підтримати це рішення», - розповів він «Обозревателю».

За його словами, проблемою залишається тільки незначний розмір штрафів.

«На сьогоднішній день ми бачимо, що штраф буде тільки 1700 грн. Я кажу про те, що потрібно запускати механізм, коли є хоч якась відповідальність і її потрібно посилити. Єдина відповідальність, яка буде працювати, це якщо ДФС в регіонах буде мати повноваження, коли мережі не виконують рішення місцевих рад, анулювання ліцензій на продаж алкоголю. Тоді відразу буде результат», - вважає нардеп.

Також він зазначив, що в Києві міська рада та КМДА зробили все, щоб заборонити продаж алкоголю в МАФах.

«На сьогоднішній день це на 90% вирішує питання продажу алкоголю в МАФах. В інших 10% - це або стара оренда землі, і тому немає повноважень у міської влади, або ринки. Що стосується капітальних споруд, то дійсно міськрада приймала рішення щодо обмеження продажу алкоголю вночі, але то було більш рекомендаційне рішення і саме його оскаржили. Там була більше рекомендація, тому що у нас фактично не було можливості стягувати штрафи за це порушення», - підкреслив парламентарій.

Після надання повноважень місцевим радам визначати режим продажу алкоголю в стаціонарних приміщеннях це питання буде вирішуватися значно ефективніше.

«Зараз ми говоримо про те, що з'являються повноваження щодо відповідальності і вже можна буде штрафувати тих, хто не виконує рішення місцевих рад, можна міськрадою буде встановити обмеження на продаж алкоголю вночі в капітальних спорудах - великих мережах, супермаркетах», - зазначив Білоцерковець.

Як повідомляв «Главком», Київрада підготувала новий проект рішення про обмеження нічного продажу алкоголю в магазинах, на заправках і в мережевих торгових центрах.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон, що надає органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю у певний час доби.

Раніше окремі міста – Київ, Львів, Луцьк, Черкаси, Ужгород – намагались заборонити продавати алкоголь у нічний час, проте через відсутність загального врегулювання заборону легко було оскаржити в суді.