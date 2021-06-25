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    МОЗ: в Україні за добу зробили рекордну кількість Covid-щеплень

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    Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 736 600 людей - МОЗ: в Україні за добу зробили рекордну кількість Covid-щеплень
    Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 736 600 людей
    Фото: Міноборони

    Загалом в Україні проведено 2 325 345 щеплень

    За минулу добу, 24 червня, українські медики зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу – 96 180. Про це повідомили у пресцентрі МОЗ.

    Зазначається, що одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані – 55 210 людей.

    Протягом доби працювали:

    • 656 мобільних бригад,
    • 1 200 пунктів щеплення;
    • 24 центри вакцинації.

    Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 736 600 людей.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали одну дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень.

    Зазначимо, за минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Також глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від штаму «Дельта».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    МОЗ: в Україні за добу зробили рекордну кількість Covid-щеплень