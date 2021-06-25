МОЗ: в Україні за добу зробили рекордну кількість Covid-щеплень

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 736 600 людей

Загалом в Україні проведено 2 325 345 щеплень

За минулу добу, 24 червня, українські медики зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу – 96 180. Про це повідомили у пресцентрі МОЗ.

Зазначається, що одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані – 55 210 людей.

Протягом доби працювали:

656 мобільних бригад,

1 200 пунктів щеплення;

24 центри вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 736 600 людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали одну дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень.

Зазначимо, за минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Також глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від штаму «Дельта».

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