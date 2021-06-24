  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Схоже на «Спутнік V». Угорщина готова вакцинувати Закарпаття, але вибір вакцини лишає за собою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Угорщина почне вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону - Схоже на «Спутнік V». Угорщина готова вакцинувати Закарпаття, але вибір вакцини лишає за собою
    Угорщина почне вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону
    фото: ikon.mn

    Таке право матимуть як угорці, так і не угорці

    Угорщина почне вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Серед тих, хто зможе отримати безкоштовні щеплення названо населення Закарпатській області України, інформує портал угорського уряду.

    Це можна буде зробити з липня.

    «Пропозиція адресована певним адміністративним одиницям сусідніх країн – сусідніх з угорським кордоном», – зазначають у Будапешті.

    Право на вакцинацію матимуть як етнічні угорці,так і українці, яким виповнилося 18 років, і яким потрібно буде для вакцинації «в’їхати до країни (Угорщину - ред.) у визначених пунктах пропуску через кордон та зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації з липня».

    Разом з тим, окремо наголошується, що вакцину «не можна буде обирати».

    Слід наголосити, що уряд Угорщини погодився щепити своїх громадян російським препаратом «Спутнік V».

    «Спутнік V» не сертифіковано в Україні, більшості країн ЄС та США.

    Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».

    Читайте також:
    Теги: Росія здоров'я Закарпаття медицина Угорщина щеплення вакцинація населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Схоже на «Спутнік V». Угорщина готова вакцинувати Закарпаття, але вибір вакцини лишає за собою