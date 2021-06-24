Схоже на «Спутнік V». Угорщина готова вакцинувати Закарпаття, але вибір вакцини лишає за собою
Таке право матимуть як угорці, так і не угорці
Угорщина почне вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Серед тих, хто зможе отримати безкоштовні щеплення названо населення Закарпатській області України, інформує портал угорського уряду.
Це можна буде зробити з липня.
«Пропозиція адресована певним адміністративним одиницям сусідніх країн – сусідніх з угорським кордоном», – зазначають у Будапешті.
Право на вакцинацію матимуть як етнічні угорці,так і українці, яким виповнилося 18 років, і яким потрібно буде для вакцинації «в’їхати до країни (Угорщину - ред.) у визначених пунктах пропуску через кордон та зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації з липня».
Разом з тим, окремо наголошується, що вакцину «не можна буде обирати».
Слід наголосити, що уряд Угорщини погодився щепити своїх громадян російським препаратом «Спутнік V».
«Спутнік V» не сертифіковано в Україні, більшості країн ЄС та США.
Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».