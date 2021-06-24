Схоже на «Спутнік V». Угорщина готова вакцинувати Закарпаття, але вибір вакцини лишає за собою

Угорщина почне вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону

Таке право матимуть як угорці, так і не угорці

Угорщина почне вакцинацію проти COVID-19 для громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону. Серед тих, хто зможе отримати безкоштовні щеплення названо населення Закарпатській області України, інформує портал угорського уряду.

Це можна буде зробити з липня.

«Пропозиція адресована певним адміністративним одиницям сусідніх країн – сусідніх з угорським кордоном», – зазначають у Будапешті.

Право на вакцинацію матимуть як етнічні угорці,так і українці, яким виповнилося 18 років, і яким потрібно буде для вакцинації «в’їхати до країни (Угорщину - ред.) у визначених пунктах пропуску через кордон та зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації з липня».

Разом з тим, окремо наголошується, що вакцину «не можна буде обирати».

Слід наголосити, що уряд Угорщини погодився щепити своїх громадян російським препаратом «Спутнік V».

«Спутнік V» не сертифіковано в Україні, більшості країн ЄС та США.

Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто дав велике інтерв'ю «Главкому».

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