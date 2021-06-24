«Це був великий конфуз»: Словаччина відмовляється від російської вакцини

Враховуючи низький інтерес до російської вакцини уряд ухвалив рішення від неї відмовитись

Влада Словаччина відмовляються від вакцинації населення російським препаратом «Супутник V». Про таке рішення уряду повідомив міністр економіки Ріхар Сулік, додавши при цьому, що придбання російської вакцини було для країни «великим конфузом».

Досі «Супутником V» було вакциновано всього 8 004 осіб, хоча з цією метою уряд Словаччини придбав 200 тисяч доз російської вакцини.

Враховуючи низький інтерес до російської вакцини уряд ухвалив рішення від неї відмовитись. Як повідомив прем’єр Едуард Геґер, уряд пропонує подарувати «Супутник V» балканським країнам, зокрема, Боснії й Герцеговині й Північній Македонії.

Російська вакцина була закуплена з ініціативи тодішнього прем’єра Ігора Матовіча. В разі, якщо не вдасться продати російську вакцину втрата Словаччини може сягнути близько 20 мільйонів доларів.

Раніше міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату.

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Згодом віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Також Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Супутник V».

Крім того, в Україні впровадження вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Джерело: Радіо Свобода