Вчені розповіли, як в Україні вдалося виявити небезпечний штам «Дельта»

Штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки

Впродовж 18-22 червня в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ вчені провели секвенування чотирьох зразків коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров’я МОЗ у Києва, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету ім. Богомольця.

Як інформує пресслужба Інституту, у двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва.

Решта чотири секвеновані зразки мають мутації, характерні для британського («Альфа») штаму.

«Важливо: секвенування (визначення мутацій коронавірусу) зразків наші вчені провели за три дні. На сьогодні фахівці визначають штам «Дельта» (В.1.617) як найбільш небезпечний – він у 1,6 раза заразніший, ніж варіант Альфа («британець»), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше – до реанімації», – наголосили науковці.

Зазначається, що «Дельта» зараз домінує у Великій Британії, також у Росії у значної частини хворих виявлено цей штам. На сьогодні поширення варіанту «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2 зафіксовано у 92 країнах.

Учора, 23 червня, директор ІМБГ, академік Михайло Тукало взяв участь у нараді РНБО, на якій обговорювалося питання поширення варіанту «Дельта» у світі та загрози для України.

Пропозиції, висловлені членами наради, передано уряду. «Одним з дієвих заходів є вакцинація», – переконаний Михайло Тукало.

«Ми наполегливо обстоюємо думку щодо потреби налагодження системного секвенування коронавірусів в Україні. Інститут молекулярної біології і генетики має для цього і прилад нового покоління (секвенатор), і професіоналів, які проаналізують отримані дані, і досвід секвенування.

Критично важливою є швидкість отримання результатів: останні дослідження науковці ІМБГ провели за три-чотири дні, тоді як результати зразків, які раніше ЦГЗ України направляв до європейських лабораторій ВООЗ, через завантаженість цих лабораторій надходили через 1-1,5 місяця», – резюмували в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ.

Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.

Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».