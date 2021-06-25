Covid-19 в Україні: майже 900 хворих за добу, пів сотні українців померли
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 489 осіб;
- летальних випадків – 53;
- одужало – 2 405 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 19 481 особу,
- методом ІФА – 9 160 осіб,
- експрес-тестами – 17 079 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 232 790 осіб;
- одужало – 2 160 137 осіб;
- летальних випадків – 52 234;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.