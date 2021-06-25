Covid-19 в Україні: майже 900 хворих за добу, пів сотні українців померли

За весь час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 2,2 млн людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 489 осіб;

летальних випадків – 53;

одужало – 2 405 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 481 особу,

методом ІФА – 9 160 осіб,

експрес-тестами – 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 232 790 осіб;

одужало – 2 160 137 осіб;

летальних випадків – 52 234;

проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.