  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 в Україні: майже 900 хворих за добу, пів сотні українців померли

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За весь час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 2,2 млн людей - Covid-19 в Україні: майже 900 хворих за добу, пів сотні українців померли
    За весь час пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 2,2 млн людей
    Фото: static.kr-rada.gov.ua

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    За минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 489 осіб;
    • летальних випадків – 53;
    • одужало – 2 405 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 19 481 особу,
    • методом ІФА – 9 160 осіб,
    • експрес-тестами – 17 079 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 232 790 осіб;
    • одужало – 2 160 137 осіб;
    • летальних випадків – 52 234;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.

    Читайте також статтю: «Дельта»-біда. Як новий спалах Covid-19 восени накриватиме Україну
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Covid-19 в Україні: майже 900 хворих за добу, пів сотні українців померли