Уряд склав список безоплатних послуг для хворих на Covid-19



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Лікар мобільної бригади обов'язково має вдягнути захисний костюм Фото: Полтавщина

Тестування методом ПЛР мобільна бригада має робити безкоштовно

Національна служба здоров’я України виплатила 162 944 463 грн за надання допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим Covid-19.

Про це повідомляє Урядовий портал

Пацієнти отримують безоплатно тестування методом ПЛР мобільною бригадою, за станом здоров’я – екстрену та стаціонарну медичну допомогу.

Мобільна бригада має все необхідне для взяття мазків у пацієнта вдома та транспортування їх до лабораторії. Для пацієнта послуга безоплатна. Ані засоби індивідуального захисту медпрацівника, ані бензин для машини пацієнт не оплачує з власної кишені.

Щодо екстреної допомоги, то бригада ЕМД має оцінити стан здоров’я пацієнта на місці виклику та за необхідності транспортувати його до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, бригада ЕМД надає йому необхідну медичну допомогу, рекомендації стосовно самоізоляції та направлення на тестування для мобільної бригади. Національна служба здоров’я платить екстренці за кожний виїзд до пацієнтів як із встановленим діагнозом Covid-19, так і з підозрою на коронавірусну хворобу.

Стосовно безоплатних послуг у стаціонарі, то пацієнт отримує такі основні послуги:

тестування на SARS-Co-V-2,

лабораторні та інструментальні дослідження (ЕКГ, загальний клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, визначення рівня глюкози в крові),

меддопомогу відповідно до галузевих стандартів,

кисневу підтримку,

інтенсивну терапію та підключення до ШВЛ та ЕКМО за необхідністю,

знеболення та медикаментозну терапію,

консультації лікарів інших спеціальностей тощо.

Це покриває тариф відповідного пакета медичних послуг. А отже, пацієнтові не потрібно платити за те, за що платить держава.

Вимоги до надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією є на сайті НСЗУ.

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Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.