МОЗ затвердило перелік ліків, які будуть закуповувати за кошти держбюджету



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На закупівлі у 2020 році закладено близько 9,7 млрд грн

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України затвердило перелік лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуповуватись за кошти державного бюджету 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідний наказ опублікований на сайті міністерства.

«Вперше на закупівлю ліків та медвиробів на централізованому рівні додатково виділено 3,2 млрд грн. Таким чином, загальний бюджет на закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у 2020 році складатиме близько 9,7 млрд грн, що є рекордною сумою на закупівлю ліків для громадян України. Очікується, що цих коштів разом зі зниженням цін на ряд препаратів вистачить на забезпечення практично повної потреби за усіма 38 напрямами. Саме забезпечення цієї цілі є одним з пріоритетів роботи МОЗ України спрямованої на забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань перед громадянами. Цих коштів разом зі зниженням цін на ряд препаратів вистачить на забезпечення практично повної потреби за усіма 38 напрямами. Саме забезпечення цієї цілі є одним з пріоритетів роботи МОЗ України спрямованої на забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань перед громадянами», – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що розширення переліку закупівель можливе лише тоді, коли МОЗ України забезпечить ліками всіх пацієнтів за вже існуючими напрямами. Такий підхід забезпечує рівний та гарантований доступ до медичної допомоги та не дозволяє зменшувати доступ до лікування для тих пацієнтів, що вже отримують лікування.

Основні зміни в переліку лікарських засобів та медичних виробів, які будуть закуповуватись за кошти 2020 року

Пацієнти хворі на туберкульоз отримають новий протитуберкульозний препарат

Претоманід – це третій новий протитуберкульозний препарат, схвалений за більш ніж 40 років Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, США (FDA), а також перший, який був розроблений некомерційною організацією, а саме TB Alliance. Розробка претоманіду стала можлива завдяки співпраці багатьох наукових інститутів, благодійних фондів, приватного сектору, організацій громадянського суспільства, урядів країн та інших партнерів.

Пацієнти хворі на рак отримають доступ до сучасного лікування

Для пацієнтів з раком нирки буде закуплений препарат сунітініб або пазопаніб в залежності від того, хто з виробників надасть найкращу цінову пропозицію. Це два інноваційних препарати, які мають схожі показники ефективності та безпеки при лікуванні раку нирки.

Для пацієнтів з раком легень буде закуплений лікарський засіб пеметрексед. Рак легень є одним лідерів за захворюваністю, поширеністю, смертністю, а також показником DALY, який розраховується за кількістю років якісного (здорового) життя, втрачених внаслідок настання непрацездатності або передчасної смерті в результаті захворювання. Пеметрексед – це генеричний препарат, зареєстрований в Україні та світі, його виробляють багато виробників, а отже буде можливо отримати кращу ціну і забезпечити велику кількість пацієнтів доступом до лікування.

Для пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями, зокрема, з мієлодиспластичним синдром буде забезпечено доступ до лікарського засобу азацитидин.

Пацієнти з ВІЛ/СНІД отримають доступ до комбінованого препарату тенофовір алафенамід/емтрицитабін/долутегравір

Тенофовір алафенамід / емтрицитабін / долутегравір (TAF/FTC/DTG) дозволений до використання в Європейському союзі на основі досліджень, що показують подібну ефективність, але менше побічних реакцій у порівнянні з Тенофовіром дизопроксил фумаратом (TDF). Режими лікування на основі TAF є настільки ж ефективними, як і лікування на основі TDF при лікування першої лінії, а також при зміні схеми лікування, але мають кращий профіль безпеки (менше побічних ефектів). Вартість місячного курсу TAF/FTC/DTG у країнах з низьким та середнім рівнем доходу є нижчою за аналогічні схеми. Таким чином пацієнти, які живуть з ВІЛ в Україні, матимуть можливість приймати більш безпечний препарат з фіксованою дозою і без збільшення витрат на лікування.

Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів

Для розвитку системи донорства крові вперше будуть закуплені витратні матеріали для лабораторного обладнання Alinity s. Вказане обладнання має вищу точність, водночас вартість обстеження однієї донації не буде перевищує таку у того обладнання Architect i2000sr, що використовується наразі.

Діти молодшого віку із пересадженими органами отримають доступ до рідкісних форм імуносупресивних препаратів.

Продовжуючи курс на розвиток системи трансплантації, до переліку закупівель були включені рідкісні форми імуносупресії для дітей до 5 років, а саме: такролімус, циклоспорин, мофетіла мікофенолат. Це дозволить спростити використання імуносупресії у дітей, а також отримати кращий клінічний результати для цих пацієнтів.

Пацієнти отримують доступ до безцементних ендопротезів

До переліку закупівель на додачу до цементних ендопротезів будуть повернуті безцементні, так як існують пацієнти, для яких необхідно застосовувати саме їх. Наприклад, для молодих пацієнтів рекомендується саме безцементні ендопротези, так як вони більш універсальні, мають кращі клінічні показники в післяопераційній реабілітації та більший термін використання. Водночас у пацієнтів літнього віку та зі слабким кістковим запасом для отримання кращої стабільності та зменшення ризику перипротезного перелому стегнової кістки рекомендується цементний ендопротез.

Нові практики для отримання найкращої ціни та збільшення конкуренції

При підготовці переліку фахівцями МОЗ України та залученими експертами була проведена робота з аналізу динаміки цін на лікарські засоби, а також вивчення кращих світових практик з публічних закупівель. Одним з нових інструментів, що буде використовуватись у 2020 році стануть так звані «jumbo group»– це об’єднані в один лот лікарські засоби з різними міжнародними непатентованими назвами та/або дозуваннями та/або формами випуску, але однаковим або схожим профілем ефективності та безпеки. Така практика використовується при закупівлі лікарських засобів або відшкодуванні їх вартості в країнах Європейського Союзу (Німеччина, Польща, Чехія, Хорватія тощо) саме з метою збільшення конкуренції між виробниками інноваційних (патентованих) лікарських засобів та водночас для стримування росту витрат на охорону здоров’я. Вказаний підхід змушує виробників різних лікарських засобів конкурувати між собою, навіть, коли вони не мають прямої генеричної конкуренції.

У 2020 році такий підхід буде застосований для закупівель за напрямами: лікування раку нирки (сунітініб або пазопаніб), дихальних розладів новонароджених (різні дозування легеневих сурфактантів), дитячого церебрального паралічу (різні дозування ботулінічного токсину типу А), невідкладної медичної допомоги при кровотечах (протромбіновий комплекс людини), допоміжних репродуктивних технологій (ганірелікс або цетрорелікс; хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа), а також лікування хвороби Гоше.