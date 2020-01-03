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    У фігуранта «справи українських диверсантів» Дудки погіршився стан здоров’я

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    Володимир Дудка (справа) - У фігуранта «справи українських диверсантів» Дудки погіршився стан здоров’я
    Володимир Дудка (справа)

    Дудку можуть етапувати в колонію №11 Ставропольського краю Росії

    У засудженого в анексованому Севастополі у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки значно погіршився стан здоров’я.

    Про це повідомила Кримська правозахисна група, посилаючись на інформацію сина засудженого, Іллі Кавернікова.

    За словами Кавернікова, у Дудки підвищився артеріальний тиск, через холод і транспортування у спецтранспорті загострилися хронічні хвороби.

    «На етапі до П’ятигорська батько разом з іншими ув’язненими більше трьох годин мерз в автозаку, потім ще шість годин його тримали «в карантині», де теж холодно. Чекали, поки їх розподілять по камерах. А при його захворюваннях холод протипоказаний. Коли розподілили по камерах, довгий час не видавали постільну білизну. У СІЗО П’ятигорська він пробув три тижні загалом», – розповів він.

    Кавернік додав, що Дудку можуть етапувати в колонію №11 Ставропольського краю Росії.

    Раніше стало відомо, що ще одного засудженого у цій справі Олексія Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю Росії для відбування покарання.

    9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

    Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

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