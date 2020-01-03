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    Грип в Україні: за тиждень захворіли понад 135 тис. людей

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    Грип в Україні: за тиждень захворіли понад 135 тис. людей

    Показник захворюваності на 25,3% менше епідемічного порога по Україні

    За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 136 225 людей, із них 67,7% - діти віком до 17 років.

    Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України.

    Інтенсивний показник захворюваності склав 356,2 людей на 100 000 населення, що на 25,3% менше епідемічного порога по Україні.

    Зареєстровано один випадок грипоподібного захворювання та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічному рівні.

    У МОЗ нагадують, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація. Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано більше 4 тис людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 224 тис осіб.

    Нагадаємо, у Житомирській області зафіксували два випадки пандемічного грипу А (H1N1), відомого як свинячий грип.

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