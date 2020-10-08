Ціна лікування одного хворого на Covid-19 перевищує 45 тис грн



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Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень

У тариф включені ліки та медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на коронавірус

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу

Про це міністр повідомив під час попереднього брифінгу у середу.

За словами Степанова, лікування одного пацієнта з важким перебігом коронавірусної хвороби коштує орієнтовно від 45 тисяч гривень. Втім, він запевнив, що гроші Міністерство охорони здоров'я скеровує у медичні заклади, де хворі проходять лікування.

«Якщо говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума – від 45 тисяч гривень», – каже він.

Окрім цього, лікарські засоби враховані в тарифі – це те, за словами міністра, що передають безпосередньо лікарям.

Очільник МОЗ додав, що в тариф, який перераховують усім лікарням, які працюють з хворими на коронавірус, врахували 300% заробітної плати медичним працівникам, зайнятим в лікуванні пацієнтів з Covid-19. А також лікарські засоби і медичні вироби, що необхідні для лікування хворого на коронавірус.

Напередодні у Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару.

В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19.

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