  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ціна лікування одного хворого на Covid-19 перевищує 45 тис грн

    • Розсилка
    Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень - Ціна лікування одного хворого на Covid-19 перевищує 45 тис грн
    Лікування одного пацієнта з важким перебігом хвороби коштує від 45 тисяч гривень

    У тариф включені ліки та медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на коронавірус

    Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу

    Про це міністр повідомив під час попереднього брифінгу у середу. 

    За словами Степанова, лікування одного пацієнта з важким перебігом коронавірусної хвороби коштує орієнтовно від 45 тисяч гривень. Втім, він запевнив, що гроші Міністерство охорони здоров'я скеровує у медичні заклади, де хворі проходять лікування. 

    «Якщо говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума – від 45 тисяч гривень», – каже він. 

    Окрім цього, лікарські засоби враховані в тарифі – це те, за словами міністра, що передають безпосередньо лікарям.

    Очільник МОЗ додав, що в тариф, який перераховують усім лікарням, які працюють з хворими на коронавірус, врахували 300% заробітної плати медичним працівникам, зайнятим в лікуванні пацієнтів з Covid-19. А також лікарські засоби і медичні вироби, що необхідні для лікування хворого на коронавірус.

    Напередодні у Нацслужбі здоров'я пояснили, хто із Covid-19 потрапляє до стаціонару.

    В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.

    За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

    ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

    До слова, у Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19

    Читайте також: 


     

    міністр медицина гроші Україна фінанси Максим Степанов хвороби ліки коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies