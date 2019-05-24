Мураєв пояснив, навіщо знімав кандидатуру на користь «менш рейтингового» Вілкула



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Євген Мураєв підкреслив, що проблем з рейтингом у першому турі президентських перегонів у нього не було Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Ситуація в мене була краща, ніж у Вілкула», - стверджує Мураєв

Під час президентської кампанії телеканали не пускали Євгена Мураєва, навіть за гроші. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». «Максимум, що було нам доступно – це виключно реклама в політичних блоках, причому десь в їхній середині, коли люди просто їх не дивляться. А формат політичної реклами передбачає дуже короткі 30-секундні сюжети, під час яких неможливо розгорнути жодної теми», - пояснив він.

Мураєв уточнив, що для нього були відкриті тільки телеканали «Наш» (який належить членам його родини) та Zik. Всі інші – закриті.

«Після початку перемовин про об’єднання та мого рішення щодо підтримки Вілкула був один ефір на «Україні» і ще один – на ICTV, по квоті, доступній Олександру. Якщо ви помітили, мене і зараз нема ані на ICTV, ані на «Україні». Коли я зрозумів, що трибуна відсутня і є ризики кінцевого розлому електорального поля, то вирішив знімати кандидатуру», - прояснив ситуацію політик.

Мураєв підкреслив, що при цьому проблем з рейтингом у нього не було. «Ситуація в мене була краща, ніж у Вілкула», - зазначив він.

Політик пояснив, що у нього нема амбіцій бути президентом і йому більше до душі виконавча влада.

«Президент як головнокомандувач відповідає за війну, МЗС і гарантує додержання Конституції. Я – юрист, економіст, мені більше до душі виконавча влада, я люблю працювати мізками, а не їздити перерізати стрічки або, ба більше, якось кулуарно впливати на процес та вести нескінченні інтриги щодо збільшення впливу та повноважень», - резюмував він.

Нагадаємо, 7 березня кандидат у президенти, народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. Правда, Вілкулу це не дуже допомогло – у першому турі президентських виборів він набрав лише 4,15% голосів.