Україна запросить Росію до переговорів з деокупації Криму – МЗС

Ми вважаємо, що РФ країна номер один серед тих, які повинні брати участь у подібних форматах

МЗС України: Ми вважаємо, що РФ країна номер один серед тих, які повинні брати участь у подібних форматах

Росію запросять до участі у переговорах щодо деокупації в рамках «Кримського майданчика»

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар заявила, що наразі Київ шукає відповідну форму, як запросити державу-окупанта до участі в перемовинах.

«Однозначно, будемо запрошувати. Ми це вже оголосили. Ми шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один яка повинна брати участь у подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйонів громадян України», – цитує Джеппар Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про плани проведення у травні 2021 року в Києві саміту Кримської платформи.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи», яка має на меті об'єднати зусилля вільного світу для деокупації Криму. Президент повідомив, що отримав запевнення лідерів ЄС в тому, що вони готові приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Крім того, РФ інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.



