Мутованого вірусу більше немає. Асоціація звірівників України зробила заяву з приводу подій в Данії

Влада Данії вже визнала, що знищення всіх норок на звірофермах було помилкою

Національний інститут сироваток Данії, дослідження якого слугували наказом до знищення норок у Данії, на офіційному сайті заявив, що «з 15 вересня 2020 нових випадків так званого кластера 5 норкового варіанту Covid-19 не виявлено». Про це повідомила Асоціація звірівників України.

Вони розповсюдили заяву для ЗМІ, де наводять прямі цитати керівника відділу епідеміології та профілактики Національного інституту сироваток Данії Тайри Гроув Краузе: «Частка людей, інфікованих норковим варіантом Covid-19, скорочується. У той же

час ймовірність того, що кластер 5 вимер, збільшилася...» Нарешті, цифри показують, що з 15 вересня нових випадків так званого норкового варіанту кластера 5 не виявлено».

Асоціація звірівників України вважає рішення прем’єр-міністра Данії щодо знищення всього племінного поголів’я норок помилковим, невиправданим та передчасним кроком данського уряду.

Повідомляємо, що цей наказ був зупинений і прем’єр-міністр Данії вибачилася перед фермерами та суспільством.

«Ми відкриті до співпраці та готові надати необхідну обґрунтовану інформацію щодо діяльності норкових ферм в Україні», - йдеться у заяві звірівників.

Нагадаємо, раніше міністр з питань продовольства і рибальства Данії Могенс Йенсен визнав помилкою прийняте на початку листопада рішення знищити всіх норок на звірофермах для запобігання поширенню мутованого коронавірусу.

Зазначимо, що данські фермери заявили, що наказ був незаконним.

Нагадаємо, що українські норкові ферми готові вакцинувати тварин від коронавірусу.

Раніше Асоціація звірівників України оприлюднила звернення, де заявила, що навколо теми норкових ферм є багато спекуляцій.