В уряді Данії визнали помилкою рішення вбити всіх норок

Минулого тижня у Данії почали забій всієї популяції норки, яка становить 17 мільйонів

За словами профільного міністра, для вимоги знищити тварин не було ніяких юридичних підстав

Міністр з питань продовольства і рибальства Данії Могенс Йенсен визнав помилкою прийняте на початку листопада рішення знищити всіх норок на звірофермах для запобігання поширенню мутованого коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TV2.

За його словами, для вимоги знищити тварин не було ніяких юридичних підстав.

«Я беру на себе відповідальність за те, що відбувається в моєму міністерстві», – сказав він.

Прем'єр-міністр країни Метте Фредерікса висловила співчуття у зв'язку з рішенням уряду, яке постановило знищити всіх норок без всяких на те законних підстав, додає Finans.dk.

Однак, за її словами, влада країни як і раніше вважає, що всіх тварин необхідно вбити. Фредерікса пояснила, що на думку фахівців, мутації коронавісної інфекції у норок можуть послабити майбутню вакцину проти Covid-19.

Минулого тижня влада почала забій всієї популяції норки в Данії, яка становить 17 мільйонів, однієї з найбільших у світі, заявивши, що новий штам коронавірусу може від тварин перейти до людей.

Зазначимо, що данські фермери заявили, що наказ був незаконним.

Нагадаємо, що українські норкові ферми готові вакцинувати тварин від коронавірусу.

Як повідомлялося, Асоціація звірівників України оприлюднила звернення, де заявила, що навколо теми норкових ферм є багато спекуляцій.

7 листопада зараження норок коронавірусом сталося ще в п’яти країнах.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб.