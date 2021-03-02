Радник Зеленського розповів, коли Україна очікує на транш МВФ

Успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів

Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу

Україна очікує на черговий транш від Міжнародного валютного фонду ще цього року.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу «Україна 24», повідомляє сайт глави держави.

За словами Устенка, співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується. Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу.

«Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів – 2,1 мільярда ми вже отримали», – зазначив він.

Устенко наголосив, що вимоги програми співпраці з МВФ збігаються з програмою президента, на чому Зеленський неодноразово наголошував. Йдеться, зокрема, про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Так, для внесення змін в українське законодавство в частині судової системи президент проводив багато зустрічей, спілкувався з українськими та іноземними експертами й переконував депутатів Верховної Ради.

«Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ – ми не робимо це для когось, ми робимо це для українського народу», – сказав радник президента.

Устенко наголосив, що успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів. Також він додав, що 2020-й був складним у питанні залучення інвестицій, але українська економіка може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій у поточному роцi.

Нагадаємо, у лютому місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Натомість ексміністр економіки та аграрної політики Тимофій Милованов в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні зараз не існує підстав для дефолту, економіка працює стабільно, тому підтримку МВФ наша держава не втратить.