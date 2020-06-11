МВФ закликає Зеленського стягнути з Коломойського багатомільярдні суми, виведені з Приватбанку і відмиті за кордоном - New York Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МВФ вимагає від Офісу президента довести до кінця процес стягнення з олігарха Коломойського та інших колишніх власників Приватбанку гроші, які вони вивели з банку і відмили за кордоном

New York Times наголошує, що українському парламенту зрештою вдалося ухвалити так званий «антиколомойський закон», але цього недостатньо – вважають в МВФ

Міжнародний валютний фонд, який днями ухвалив рішення про надання Україні кредиту у $5 млрд на півтора року, вимагає від адміністрації президента Зеленського довести до кінця процес стягнення з олігарха Коломойського та інших колишніх власників Приватбанку гроші, які вони вивели з банку і відмили за кордоном. Про це йдеться у статті Ендрю Крамера «МВФ затверджує важливий кредит для України», яку публікує New York Times.

Видання зазначає, що «обіцянка Зеленського, дана на ранніх порах, стати зіркою боротьби з корупцією, у цьому році потьмяніла, після того, як колишні чиновники стали публічно критикувати його за затягування ключових реформ, що передбачали усунення «внутрішніх» домовленостей».

New York Times наголошує, що українському парламенту зрештою вдалося ухвалити так званий «антиколомойський закон», але цього недостатньо – вважають в МВФ.

«Минулого місяця парламент ухвалив закон, який не дозволить інсайдерам розкрадати міжнародну допомогу через процес підтримки банків. МВФ зробив цей закон умовою для виділення допомоги. Цей закон розглядається, як перешкода колишньому комерційному партнеру Зеленського, Ігорю Коломойському, нафтовому, банківському та медіа-магнату, чий телевізійний канал транслював комедійні шоу майбутнього президента, не отримати доступу до фінансової допомоги програми МВФ. Разом з тим, заява фонду про схвалення нової програми для України була наповнена застереженнями», - констатує видання.

«Голова МВФ Крісталіна Георгієва вказала на ризик, що українські труднощі в подоланні медичної й економічної кризи, спричиненої коронавірусом, може відібрати в глибоких структурних реформ пріоритетне значення. На тлі рішення про схвалення програми для України Георгієва також додала, що «невизначеність про напрямок економічної політики лишається значною» – повідомляється у статті.

Зокрема, фонд згадував у своїй заяві питання, що стосується відносин між Зеленським та бізнесменом Коломойським. «Український державний банк пред'явив позов до Коломойського, щоб стягнути гроші, які він розтратив і відмив за кордоном, як стверджують банківські регулятори. МВФ закликає адміністрацію Зеленського продовжувати наполегливо цей процес, наголосивши у своїй заяві, що «відшкодування витрат» в банківських суперечках повинні бути в центрі уваги українського уряду», - наголошує New York Times.

Як повідомлялось10 червня, Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.