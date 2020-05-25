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    Думки вголос

    Коломойський знову обіграв Зеленського в боротьбі за «Центренерго»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Коломойський знову обіграв Зеленського в боротьбі за «Центренерго»

    Виникає питання, чи грає Зеленський на стороні держави?

    Мовою оригіналу

    Окружной административный суд заблокировал исполнение решения Кабмина о смене директора «Центрэнерго» Потапенко! Зеленский в который раз не может добиться исполнения решения своего правительства и своего обещания на годовой пресс-конференции.

    Вы будете смеяться, это реально уже настоящий анекдот, который демонстрирует отсутствие у Зеленского реальной власти. В войне судов Игорь Валерьевич снова на шаг опередил Владимира Александровича.

    Только что выяснилось, что Фонд госимущества неизвестные «заминировали» сегодня отнюдь не случайно. В ФГИ доставлено решение другого суда, которое снова отменяет увольнение Потапенко!

    Оказывается, в пятницу Окружной административный суд Киева принял решение о запрете смены директора Потапенко, воспользовавшись юридическими тонкостями закона о карантине.

    Окружной административный суд 28 февраля принял решение об обеспечении административного иска директора Потапенко Фонду госимущества путем запрета увольнять менеджмент.

    10 марта Окружной суд своим решением отменил обеспечение иска Потапенко и тем самым позволил Шестому административному суду рассмотреть дело по существу и вынести решение сегодня, 25 мая, в пользу ФГИ. Шестой суд подтвердил законность увольнения Потапенко. Казалось, можно праздновать победу. Казалось, Зеленский пообещал на своей пресс-конференции приватизацию «Центрэнерго», и вот сейчас все полетит.

    Но на самом деле, это была игра - и очень тонкая. Пока офис президента решал вопросы по требованию президента в Шестом апелляционном суде, Окружной административный суд ударил с другого фланга, и заранее сбил решение Шестого суда.

    Апелляция была подана в последний момент, благодаря отсрочке, предоставленной согласно закону о карантине. То есть когда Окружной суд принял решение в интересах ФГИ 10 марта, решение не было сразу оспорено. Коломойскому был нужен туз в рукаве, чтобы иметь возможность сбить новое решение Шестого апелляционного суда. И снова все получилось. В последний момент подана апелляция, мгновенно Окружной административный суд принял решение.

    Напомню, что в результате публикации записей разговоров главы Окружного апелляционного суда Вовка директором НАБУ Артемом Сытником и прокурором Сергеем Горбатюком, возникли основания для отстранения Вовка с поста главы суда и даже для увольнения его с госслужбы. Однако Вовк находится в близких контактах с тогдашним главой ОП Андреем Богданом, и Богдан убедил Зеленского, что этот карманный судья президенту очень выгоден. Зеленский и Богдан использовали власть, чтобы сохранить Вовка на должности вопреки, очевидно, аморальным беседам и использованию служебного положения. И вот получили результат. Очевидно, в данном решении Окружного административного суда Богдан мог сыграть ключевую роль. И Зеленского выставили в который раз недееспособным слабаком, потому что он сам способствует созданию слабой и зависимой от олигархов и от своих фаворитов власти. И получает закономерные оплеухи.

    Что ж, будем ждать, как теперь повернется дело «Центрэнерго», следим за новостями. Только уже возникает вопрос, играет ли Зеленский на стороне государства, или играет в поддавки?

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський суд НАБУ корупція в Україні Володимир Зеленський Центренерго
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