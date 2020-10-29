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    МВС призупинив прийом громадян

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    Через спалах коронавірусу звернення громадян прийматимуться поштою&nbsp; - МВС призупинив прийом громадян
    Через спалах коронавірусу звернення громадян прийматимуться поштою 

    Всі звернення громадян прийматимуться за електронною поштою

    Міністерство внутрішніх справ тимчасово припиняє прийом громадян. Відомство призупиняє роботу з метою недопущення поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    При цьому наголошується, що всі звернення громадян прийматимуться за електронною поштою - [email protected]

    Письмові звернення також можна буде подати через скриньку, що знаходиться на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).

    Додамо, що за минулу добу 28 жовтня серед працівників МВС зареєстрували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 418 випадків. Найбільшу кількість хворих зафіксовано в Києві – це 56 випадків, а також у Дніпропетровській області – 28 та в Житомирській – 25.

    Усього з початку пандемії на коронавірус захворіли 12 163 правоохоронці, одужав 11 291, померли 30.

    До слова, напередодні Кабмін виділив поліцейським ще пару мільярдів з ковід-фонду.

    Як відомо, через пандемію режим надзвичайної ситуації в Україні продовжено до кінця року.

    До слова, виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко захворів на коронавірус. Він сьогодні отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

    Також стало відомо, що від коронавірусу помер колишній нардеп Валерій Бабич.

    Крім того, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу. За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      370417
    • Хворіють
      211917
    • Одужали
      151632
    • Померли
      6868

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113  – померло від ускладнень (165).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.

    МВС пошта коронавірус
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