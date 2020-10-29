Кабмін виділив поліцейським ще пару мільярдів з ковід-фонду



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Кошти підуть на доплату працівникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину

Кабінет міністрів виділив МВС додаткові два мільярди гривень з коронавірусного фонду для співробітників Національної поліції. Про це йдеться в постанові уряду.

Спочатку Міністерство внутрішніх справ отримало 2,7 мільярда, з яких більше двох призначалися Нацполіціі. Кошти спрямовані на доплати працівникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину.

Кошти виділили з фонду боротьби з Covid-19. Їх пустять на доплати до грошового забезпечення поліцейським, які «забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину».

Таким чином, сума на доплати поліцейським склала 4,2 млрд гривень, а загальна сума на доплати працівникам силових відомств склала 4,6 млрд гривень.

Кабмін вже виділяв правоохоронцям 2,7 млрд грн на доплати в липні. З них 2,2 млрд призначалися Нацполіції, 171 млн – апарату МВС, 125 млн – Національної гвардії, 103 млн – Державній прикордонній службі, 51 млн – для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що Кабмін виділив 1,4 млрд грн на зарплати шахтарям.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.