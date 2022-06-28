МВС відхрестилося від нагородної зброї нардепа Тищенка

В Україні триває 125-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

За останні вісім років було нагороджено 3517 осіб заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя»

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що батальйон «Архангела Михаїла», який видав пістолет нардепу від «Слуги народу» Миколі Тищенку, не належить до сфери управління МВС. Про це у відповіді на запит «Главкома» зазначив директор департаменту комунікації міністерства Дмитро Андреєв.

За його словами, процедура отримання нагородної зброї передбачена наказом МВС від 19 травня 2022 року. Відповідно до цього наказу, нагороджуються виключно поліцейські та військовослужбовці. Водночас нагородження народних депутатів та інших осіб не передбачено.

В цілому відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» нагороджено протягом 2014 року – 572 осіб, 2015 року – 358, 2016 року – 392, 2017 року – 594, 2018 року – 588, 2019 року – 438, 2020 року – 254, 2021 року – 321.

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Крім цього, у 2021 році одну особу позбавлено відзнаки «Вогнепальна зброя».

Нагадаємо, що в Україні триває 125-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, у квітні 2022 року з’явилося повідомлення, що народного депутата від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка нагородили пістолетом за роботу для батальйону «Архангела Михаїла». На відео зазначається, що нардепа нагороджено «за роботу для батальйону «Архангела Михаїла» і для всієї нашої країни».

Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.

Зазначимо, що Тищенко був у балаклаві.

Пізніше журналісти-розслідувачі виявили, що Микола Тищенко подарував пару місяців тому теробороні Святошинського району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».