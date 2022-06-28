КМДА роз’яснила, чи потрібно міняти документи при зміні назви вулиці

У столичній міській адміністрації запевнили, що перейменування вулиць не створює жодних побутових проблем

У разі перейменування вулиці, документи змінювати не потрібно. Адже нова назва не є зміною місця проживання. Про це заявив директор Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) Роман Лелюк.

«Сьогодні чимало киян переймаються питанням, у скільки їм обійдеться зміна назв вулиць та що загалом робити в цій ситуації. Підкреслю – перейменування не створює жодних побутових проблем, ніхто не мусить одразу бігти до ЦНАПу, щоб зробити відмітку про нову адресу. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли у особи виникає потреба», – роз’яснив Лелюк.

Окрім того, документи, які засвідчують право власності на нерухомість, лишаються також чинними у разі зміни назви вулиці, на якій вони розташовані. Такі документи змінюють лише за необхідності. Наприклад, для купівлі-продажу чи дарування нерухомості.

«Таким чином, якщо власник захоче продати, подарувати або передати у спадок свою нерухомість, у документах, які будуть оформлюватися на нову особу, вже вкажуть нову назву. На вартості послуг нотаріуса це не позначатиметься», – сказав чиновник.

Водночас юридичні особи мають вносити відповідні зміни в установчі документи. Відповідно до чинного законодавства, перейменування вулиці місцезнаходження юрособи є зміною місцезнаходження. Це передбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі документи, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ і контрагентів про зміну реквізитів у діючих договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо. Однак граничних термінів для цього немає, тому суб’єкт господарювання сам може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін.

Нагадаємо, раніше КМДА запустила голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами. До рейтингового електронного голосування увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Віддати свої голоси можна було з 15 до 19 червня.

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