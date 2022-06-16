Тищенко передав столичній теробороні непридатні бронежилети – ЗМІ (відео)

Тероборонці писали Тищенку, а він їх просто ігнорував та блокував

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – він подарував пару місяців тому теробороні Святошинського району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль. Про це повідомляє Слідство Інфо.

«Бійці були щасливі, допоки не потестили бронежилети. Виявилося, що вони прострілюються наскрізь з пістолету, а спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, просто розсипався. Розсипався, бо бронікам вже майже 40 років – їх виготовили у 1983 році», – зазначається у дописі журналістів.

Тероборонці писали Тищенку, тегали у соцмережах, а він їх просто ігнорував та блокував.

Так само два місяці народний депутат ігнорував і питання від Слідство.Інфо щодо якості подарованих бронежилетів.

Крім мʼякого захисту, у отриманих бронежилетах були і пластини, щоправда, лише спереду. На пластинах не було жодного маркування, яке би позначало клас захисту. Та й перевірка «прострілюванням» теж показала її непридатність – тероборонці скористалися пістолетом Макарова із найменшим калібром, і куля від нього майже повністю пробила пластину. Тож якби на захисникові був такий жилет, і ворог би поцілив у нього із автомата, це могло б закінчитися трагічно.

Крім того, бронежилети від Тищенка не мали жодних документів. Кожен бронежилет повинен мати сертифікат, який підтверджує, що цю партію «броніків» перевірили, і вона справді захищає на тому рівні, який зазначений.

«Має бути сертифікат. На кожен бронежилет, коли вони видаються, мають бути сертифікати. Те, що йде без сертифіката, природно, має підлягати згодом перевірці. Якщо людина без сертифіката його віддає, по-любому потрібно його перевірити, щоб розуміти, що він собою представляє — може він щось витримати чи не може, може він захистити чи ні», — зазначив один із представників тер оборони.

Що ж стосується якості броні, яку нардеп привіз на блокпост, Тищенко спочатку відповів, що перевіряти жилети мають ті, хто їх носитиме, але згодом змінив позицію: «Ми його перевіряли, він витримував захист і всі свідчення, які сьогодні ви кажете, це просто не до мене». Та висловив здивування, чому журналісти вирішили, що це саме передані ним бронежилети, тому що «спілкується з хлопцями, і такої інформації немає».

Блокування активістів Тищенко також заперечив. Натомість депутат підкреслив, що він здійснював лише логістичні послуги, і «як людина, як патріот, роблю все, що від мене залежить для того, щоб ми перемогли в нашій війні».

Нагадаємо, нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».