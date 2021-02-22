МЗС: Іран приховує від України інформацію у справі про збиття літака МАУ

Відповіді Тегерану щодо катастрофи літака МАУ або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації

Іран часто відповідає на запити України беззмістовно

Представники Ірану довго відповідають на запити в рамках розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана і в цілому відмовляються співпрацювати з деяких моментів справи.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він зазначив, що Іран також часто відповідає на запити України беззмістовно. Також іранці не називають підозрюваних, які вже під вартою в рамках розслідування.

«Відповіді на ці запити або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації, яка вкрай необхідна для просування українського розслідування. Ми наполягали, щоб Іран відкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола фахівців. Ми запропонували і створення спільної слідчої групи. Ми говорили про проведення спільних слідчих дій. Але досі іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції», – сказав Єнін.

Як відомо, напередодні Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.