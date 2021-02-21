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    Військовий літак розбився в Нігерії, врятованих немає

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    <p><span lang="uk-UA">На місці події працювали пожежники й фахівці інших екстрених служб</span><span lang="uk-UA"> <br /></span></p> - Військовий літак розбився в Нігерії, врятованих немає

    На місці події працювали пожежники й фахівці інших екстрених служб

    Фото: aljazeera.com

    Перед аварією екіпаж заявив про відмову двигуна

    Літак нігерійських збройних сил зазнав сьогодні катастрофи при підльоті до столиці країни міста Абуджи. Як повідомляє Independent, мова йде про турбогвинтовий літак King Air 350.

    За різними даними, на борту перебувало 6-8 осіб, серед яких двоє членів екіпажу. Місцеві видання стверджують, що тих, хто вижив у катастрофі, немає.

    Відомо, що літак прямував у місто Мінна в центральній частині країни. Майже одразу після зльоту від авіасудна надійшло повідомлення про відмову двигуна.

    Літак зазнав аварії, приземлившись на кінцевому шляху злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Абуджі. Очевидці зазначили, що пілот зумів відвести повітряне судно від житлових кварталів, воно впало в поле й повністю згоріло.

    На місці події працювали пожежники й фахівці інших екстрених служб. Також на опублікованих у мережі кадрах видно натовпи людей, які стали свідками авіакатастрофи.

    Більш докладної інформації про авіакатастрофу поки немає.

    Як повідомлялося раніше, на американське місто Блумфілд в штаті Колорадо впали великі уламки двигуна літака Boeing 777 компанії United Airlines, у якого виникли неполадки під час польоту.

    Теги: авіакатастрофа літак Boeing Нігерія
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